PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia sospende in via precauzionale il vaccino AstraZeneca agli under 60. La decisione è contenuta in una circolare a firma di Mario La Rocca, dirigente generale ad interim del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. La sospensione è in atto in attesa che si esprima il Cts nazionale.

(ITALPRESS).