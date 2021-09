ROMA (ITALPRESS) – “Oggi nel Lazio 4 milioni di cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, abbiamo raggiunto un risultato importante. Da questa mattina è possibile vaccinarsi anche senza prenotazione, la campagna vaccinale prosegue, ringrazio tutti gli operatori per il grande impegno”.

Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel corso di una visita a Latina in occasione della programmazione territoriale della Asl assieme al Prefetto, al sindaco del Capoluogo pontino e al Presidente della provincia di Latina.

“Quattro milioni di cittadini del Lazio hanno la vaccinazione completa. Livello tra i più alti in Europa. Grazie a tutti e alla squadra della Regione al lavoro per mettere in sicurezza lavoro, scuola, imprese. Buona notizia che dà speranza: i no vax violenti sono una folle minoranza” ha commentato su facebook il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

