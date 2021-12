ROMA (ITALPRESS) – “Le terze dosi sono aumentate nell’ultima settimana. Per i bambini abbiamo due livelli: uno organizzativo con 28.000 hub e un’accoglienza per alleggerire la tensione ad esempio con i clown e il 13 dicembre partiremo con le prenotazioni e con una grande campagna di informazione. Sul sito ufficiale faremo dirette e FAQ”. Così Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, a “Radio anch’io” su Rai Radio1.

“Terza dose con Moderna non efficace contro Omicron? Sono rimasto perplesso – dichiara – per la dichiarazione del Ceo di Moderna, se la casa farmaceutica ha evidenze scientifiche le metta a disposizione delle autorità regolatorie, ma in realtà i dati a nostra disposizione forniti dalle autorità regolatorie ci dicono che c’è copertura. Il tema è un altro: tutti i vaccini vanno aggiornati perchè ci sono state diverse varianti. I numeri sui vaccini sono chiari, funzionano, l’evidenza scientifica è importante, ma vanno aggiornati”.

