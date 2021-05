Vaccino, apre hub in un Centro commerciale a Palermo

Aperto a Palermo il primo hub vaccinale realizzato in un centro commerciale. È aperto tutti giorni dalle ore 9 alle 19. La struttura, realizzata in pochissimi giorni dalla Protezione civile regionale, è dotata di dieci poltrone vaccinali, ventidue per l'anamnesi e quattro per il rilascio delle certificazioni. vbo/gtr