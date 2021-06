Vaccino anticovid, in Sicilia le prenotazioni per 16-39enni

Hanno preso il via anche in Sicilia le prenotazioni per le vaccinazioni antiCovid per chi ha un’età compresa tra 16 e 39 anni. Saranno interessate alla somministrazione più di un milione e trecentomila persone. abr/mrv/gtr/mra