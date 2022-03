ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha iniziato il 24 marzo 2022 la valutazione dell’opportunità di una seconda dose booster dei vaccini contro il COVID-19 per particolari categorie di soggetti.

Considerato il complesso dei dati disponibili, la CTS ha deciso che “sono necessari ulteriori approfondimenti, integrando le evidenze scientifiche internazionali con i dati di studi in corso in Italia”, si legge in una nota. La CTS ha ribadito che “è essenziale il completamento del ciclo vaccinale seguito dalla dose booster già autorizzata”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com