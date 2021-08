TORINO (ITALPRESS) – Il Reale Hub – CV 19 apre le sue porte a 1.000 giovani di età compresa tra i 12 e 19 anni di tutto il Piemonte che, domani 6 agosto e sabato 7 agosto, senza prenotazione potranno presentarsi dalle 8.00 alle 21.00, in Via Carlo del Prete 28/c. Sono disponibili 500 dosi al giorno e il vaccino somministrato sarà il Moderna. Questa iniziativa, che si affianca all’attività ordinaria dell’hub, si inserisce in più ampio progetto di attenzione ai giovani. Sono state 3, infatti, le open night dedicate ai giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni. Il centro vaccinale di Reale Group è coordinato dall’ASL città di Torino e al suo interno operano più di 350 persone, tra medici e infermieri del Centro Diagnostico Cernaia (CDC), personale dell’ASL e 230 volontari.

(ITALPRESS).