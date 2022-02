Vaccini, uno spot della Regione Siciliana con i detenuti di Messina

Uno spot pro vaccini anciticovid della Regione Siciliana. Protagonisti i detenuti del carcere di Messina. "Un piccolo grande gesto per te e per gli altri", a supporto della campagna vaccinale, è promosso dall'assessorato regionale alla Salute in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria. vbo/abr/