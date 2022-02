Vaccini, green pass e multe: cosa ne pensano i siciliani?

Dopo il picco delle scorse settimane il covid allenta la morsa e i contagi sono in sensibile calo. Merito dei vaccini e delle misure del governo, a cominciare dalle multe agli over 50 non immunizzati. Abbiamo chiesto ai siciliani cosa ne pensano. are/abr/mrv/gtr/