WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Rimuovere le protezioni dei brevetti per i vaccini covid-19? Per l’Amministrazione Biden l’ipotesi non appare per nulla peregrina ma anzi il presidente degli Stati Uniti si è detto favorevole mentre il suo staff si starebbe preparando a negoziare i termini al Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio. “L’Amministrazione crede fermamente nella protezione della proprietà intellettuale, ma per porre fine a questa pandemia sostiene la rinuncia a tali protezioni per i vaccini covid-19”, ha affermato in una dichiarazione ufficiale la rappresentante del Commercio degli Stati Uniti Katherine Tai. Il presidente Joe Biden e Tai avevano preso in considerazione la questione dopo gli appelli lanciati dai gruppi umanitari globali e dei liberal-democratici a sostenere le deroghe proposte anche da India e Sudafrica. Biden da candidato aveva promesso di sostenere le deroghe, ma secondo la stampa statunitense appena eletto aveva dovuto frenare il suo progetto a causa delle pressioni subite da parte delle aziende farmaceutiche.

(ITALPRESS).