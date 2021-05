Vacanze in Sicilia, una notte gratis ogni tre

Prende il via la seconda fase di SeeSicily, il Piano di promozione turistica della Regione Siciliana. I turisti potranno usufruire di voucher gratuiti e contattare uno dei 350 operatori convenzionati, fra agenzie di viaggio e tour operator elencati sul sito, per poter ricevere una notte gratis in più ogni due pernottamenti acquistati. Inclusi anche altri servizi aggiuntivi. vbo/mrv/gtr