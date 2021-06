VOIhotels ha dato vita a V Retreats, la selezione di dimore storiche e di charme in Italia dedicate al segmento luxury nazionale e internazionale. Il progetto si propone di arrivare a 12 hotel di charme in tre anni, in località iconiche d’Italia anche fuori dai circuiti turistici più conosciuti: oggi sono quattro, a Roma, Venezia e Taormina. Nella Capitale, in un angolo raccolto di Trastevere e a pochi passi dal Gianicolo, sorge il Donna Camilla Savelli, gioiello seicentesco ed ex convento, progettato da Francesco Borromini. Al suo interno, molteplici impronte storiche e artistiche che si fondono armoniosamente con i dettagli di arredamento e stile. La terrazza su Roma e il giardino interno sono spazi in cui godere dell’atmosfera dell’hotel, più volte premiato in kermesse internazionali, vincitore del celebre programma “4 Hotel” di Bruno Barbieri e set cinematografico di “To Rome with love” di Woody Allen. Nella splendida cornice di Taormina, sorgono il Mazzarò Sea Palace e l’Atlantis Bay: i due cinque stelle si affacciano sulla Baia delle Sirene e possiedono un accesso privato al mare. Presentano un’architettura particolare dovuta alla loro posizione, in stretto contatto con il contesto e in un continuum con la baia: costruiti sulla scogliera, si sviluppano infatti come un antico borgo di pescatori, incastonato tra cielo e terra. La peculiarità è data dalle grandi terrazze, che regalano incantevoli scorci dalle camere, dai ristoranti e dalle aree comuni. Ultimo ingresso e di prossima apertura, è il Ca’ di Dio, cinque stelle nel cuore di Venezia curato dall’architetto e designer internazionale Patricia Urquiola. Situato, sulla riva omonima, nella zona dell’Arsenale, nota come “Contemporary Art District”, l’hotel è fortemente connesso al tessuto della città, ben riconoscibile negli ambienti della struttura in forma di materiali, cromie, finiture e ispirazioni. Il progetto porterà nuova linfa all’antica dimora storica, realizzata nel ‘500 dall’architetto Jacopo Sansovino lungo la Riva degli Schiavoni: la ristrutturazione comprende l’intera proprietà e darà origine a 66 camere, due ristoranti, una spa esclusiva, oltre alle caratteristiche corti-giardino interne e due splendide altane, tipiche terrazze veneziane, con vista sulla laguna e sui tetti della città. Paolo Terrinoni, Ad di VOIhotels commenta: “V Retreats è un piano di sviluppo strategico per VOIhotels ma anche, e soprattutto, per il nostro Paese. Questa collezione a vocazione internazionale, coerente nella filosofia e mai omologata, sarà il nostro obiettivo per i prossimi anni: alberghi di lusso in luoghi iconici e dalle mille sfaccettature, per vivere un’ospitalità autentica, innovativa e impeccabile”.

(ITALPRESS).