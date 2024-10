Ustionate dopo lite a Catania, il video dell’acquisto del carburante

CATANIA (ITALPRESS) - Restano in carcere le due donne di 42 anni, che il 26 settembre scorso, in via Umberto a Catania, lanciarono del liquido infiammabile contro due persone, madre e figlia, appiccando poi il fuoco con un accendino e ustionandole gravemente. In un video della Polizia di Stato viene ripreso l'acquisto del carburante in un'area di servizio. Entrambe le arrestate dovranno rispondere di tentato omicidio pluriaggravato. A scatenare l'aggressione una lite, che ha visto coinvolte due minorenni, che si contendevano un fidanzatino. A sostegno delle ragazzine sono intervenuti i rispettivi nuclei familiari. E' stato un attimo, poi il lancio del liquido infiammabile. A ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono stati gli agenti della Polizia di Stato. Dopo la convalida del provvedimento di fermo, il gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Le due donne sono state accompagnate presso la Casa circondariale catanese di Piazza Lanza. vbo (fonte video Polizia di Stato)