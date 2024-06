PHILADELPHIA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A Philadelphia il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump ha incontrato un gruppo di italo-americani guidato da Carmine Berardi, figlio dell’ex deputato Amato.

Davanti alla platea Trump si è complimentato per i successi elettorali ottenuti dal premier italiano Giorgia Meloni alle elezioni europee e per come ha gestito il G7. In questo contesto, ha anche fatto una battuta sull’attuale presidente degli Stati Uniti e ricandidato alla Casa Bianca: “La Meloni è riuscita persino a far orientare Biden…”.

Trump ha poi sottolineato i significativi contributi degli italo-americani agli Stati Uniti ed espresso la sua profonda gratitudine alla comunità tricolore.

