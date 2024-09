ROMA (ITALPRESS) – Lo staff di Kamala Harris ha previsto un investimento totale, dal 2 settembre al 5 novembre, di 370 milioni di dollari in annunci pubblicitari. Di questi 170 saranno pianificati per gli spot televisivi, locali e nazionali, e ben 200 per la pubblicità online. Negli ultimi 30 giorni gli account social Instagram e Facebook della Harris hanno investito complessivamente 16.3 milioni di dollari. Mentre, quelli di Donald J. Trump ne hanno spesi 1,6 milioni. È quanto emerge dalla 4^ release del report di Arcadia “Quanto stanno spendendo online Trump e Harris”.

Su Google e Youtube, Harris ha investito complessivamente 30,5 milioni di dollari, contro i 14,9 milioni di dollari spesi da Trump.

Nel giorno del confronto tv il picco della spesa online con 6,15 milioni di dollari.

