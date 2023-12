Usa 2024, Nikki Haley adesso fa paura e non solo a Trump

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tra due settimane in Iowa il primo appuntamento elettorale per la corsa alla nomination dei Repubblicani. Non sarà una "primaria" ma un "caucus", cioè piccole assemblee in cui possono partecipare alle discussioni e al voto solo gli iscritti nelle liste elettorali dei Repubblicani. Trump, in netto vantaggio, è ormai dato vincente. Pochi giorni dopo, nel secondo appuntamento in New Hampshire, invece saranno vere e proprie primarie, il voto è segreto e anche gli elettori indipendenti potranno partecipare per la nomination dei Repubblicani. Circola già un sondaggio che darebbe l'ex governatrice e ambasciatrice Nikki Haley a soli quattro punti da Trump, pronta al sorpasso... La spingono i Democratici e gli indipendenti fautori del "chiunque tranne Trump"? Proprio in questi giorni, uno strano episodio è accaduto alla ex governatrice della Sud Carolina: a una domanda sulla guerra civile USA, Haley risponde sbagliando (non cita mai lo schiavismo) ed è costretta a dover rettificare poche ore dopo. Ma i sospetti di Haley su chi gli avrebbe posto la domanda aprono anche un altro scenario su chi la teme di più... Intanto nel 2024, tutti i calcoli elettorali potrebbero essere sconvolti dal ruolo della Corte Suprema che potrebbe affondare (o far decollare) le ambizioni di Trump per il ritorno alla Casa Bianca. sat/gtr (video di Stefano Vaccara)