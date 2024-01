Usa 2024, a chi conviene il “caos” che arriva con Trump?

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - A poco più di una settimana dalla prima tappa elettorale in Iowa della corsa alla nomination per la Casa Bianca, anche Ron De Santis e Nikki Haley attaccano l'ex presidente Donald Trump affermando che con lui il Partito repubblicano perderebbe le elezioni di novembre 2024. Ma quanto conta il caucus dell'Iowa per vincere la nomination? Spesso chi arriva primo in Iowa, non vince la nomination del partito, quindi diventa più importante l'appuntamento di una settimana dopo in New Hampshire e lì Nikki Haley nei sondaggi è solo a 4 punti da Trump... Intanto, alla vigilia del 6 gennaio, terzo anniversario dell'assalto al Congresso da parte di una folla che voleva annullare la conferma del responso elettorale del 2020, Biden ribadisce che Trump è un pericolo per la democrazia; eppure è la ripetizione del duello tra l'attuale presidente e Trump - secondo i sondaggi - che darebbe in questo momento più chance ai democratici di mantenere la Casa Bianca. Riusciranno Haley e De Santis a convincere l'elettorato repubblicano di questo? (video di Stefano Vaccara) vbo