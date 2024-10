GENOVA (ITALPRESS) – “La Nuova Torre è il simbolo del rilancio di Genova e si sviluppa in quello che è diventato un grande polo logistico, portuale e produttivo. Non solo, rappresenta anche un modello di resilienza, innovazione e sostenibilità, che permette al territorio di guardare con fiducia al futuro e anche un vero e proprio emblema del Made in Italy figurando come un vessillo della blue economy su cui il nostro Paese scommette”. E’ quanto ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visitando a Genova, insieme al sindaco Marco Bucci e alle autorità portuali, la “Nuova Torre Piloti”, che sorge in prossimità della banchina ovest della darsena nautica in area fiera. Progettata dall’architetto Renzo Piano, la struttura – operativa a inizio 2025 – ospiterà il Corpo piloti e il personale della Capitaneria di porto e sarà dotata di tecnologiche all’avanguardia per il controllo del traffico marittimo.

Sulla banchina sono stati realizzati anche due blocchi sopraelevati destinati a uffici, alloggi e locali tecnici. La Nuova Torre, inoltre, sarà fornita di pannelli fotovoltaici sulla sommità che saranno in grado di produrre oltre il 60% dell’energia annua necessaria ad alimentare i fabbisogni della struttura. “La Nuova Torre Piloti è oggi un punto di riferimento per Genova, per il porto e per tutti coloro che lavorano quotidianamente in quest’area e lei sindaco Bucci – ha aggiunto Urso – ha segnato il rilancio della città con un progetto complessivo che permette di guardare al futuro con un ruolo da protagonista nella blue economy”. Il Ministro, ha poi espresso vicinanza alle famiglie delle 9 vittime che, undici anni fa, il 7 maggio 2013 persero la vita a seguito del impatto contro la vecchia struttura da parte di una nave portacontainer.

foto: xa8/Italpress

