Urso “Dopo l’estate prima legge annuale sulle Pmi”

ROMA (ITALPRESS) - "Quest'anno, per la prima volta, penso dopo la pausa estiva, porteremo anche la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese e sulle imprese artigianali che anno dopo anno, come la legge sulla concorrenza, dovrà affinare gli strumenti a sostegno e facilitare l'iniziativa e la crescita delle piccole e medie imprese italiane". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'assemblea di Unioncamere. xi2/ads/mrv