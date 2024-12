CAGLIARI (ITALPRESS) – “Credo che questa risposta sia già significativa, ritrovandoci tutti qui. Una risposta alla decisione unilaterale dell’azienda, senza convocarci prima come doveroso, di spegnere l’attività della linea di zinco. Per me la cosa più significativa è che dopo pochi minuti dalla mia comunicazione di visitare il sito ci sia stata la risposta di tutti i sindaci del Sulcis. Noi ci siamo. Abbiamo già comunicato all’azienda che la decisione assunta da loro è per noi inaccettabile. Riteniamo che la linea dello zinco sia strategica per il Paese e siamo in campo per garantirne la continuità”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presente a Portovesme al presidio dei lavoratori allo stabilimento di proprietà del gruppo Glencore.

– Foto: xd4/Italpress –

(ITALPRESS).