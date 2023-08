Urso aiuta a spegnere rogo nel Catanese, “Piromani senza vergogna”

ACI CATENA (CATANIA) (ITALPRESS) - "Come tanti altri, con l'acqua dei poderi, per contribuire a fermare il fronte del fuoco. Ancora una volta nel comune di Aci Catena, con focolai in più punti, proprio in un giorno di vento. Era già accaduto un mese fa nel giorno più drammatico per la Sicilia: anche le terme antiche romane, simbolo di una civiltà millenaria, calpestate da piromani senza vergogna e senza onore". Lo scrive su X, l'ex Twitter, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che pubblica anche un video del rogo ad Aci Catena e dell'aiuto fornito a forestali e vigili del fuoco con l'acqua del suo podere, minacciato anch'esso dalle fiamme. sat/gsl (Fonte video: Profilo Twitter Adolfo Urso)