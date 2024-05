Made in Italy Days di Amazon al via, offerte sui prodotti italiani

MILANO (ITALPRESS) - Le aziende del Made in Italy protagoniste di offerte speciali ed esclusive su Amazon.it, in occasione dei Made in Italy Days. Fino al 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, Amazon celebra la tradizione artigianale italiana con migliaia di prodotti in offerta all'interno della vetrina dedicata alle aziende italiane. f03/fsc/gsl