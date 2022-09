Uragano in Florida, un semaforo vola via spinto dal vento

Uragano in Florida, un semaforo vola via spinto dal vento

I danni causati dall'Uragano Ian in Florida non si contano più In questo video, postato sul profilo Twitter del Dipartimento di Polizia di Tampa, si vede un semaforo trascinato via dal vento. Le riprese sono state fatte dagli agenti di una pattuglia. Il semafoto è precipitato sull'asfalto davanti alla loro auto, nel quartiere di Ybor City. mrv/abr/ Fonte: Tampa Police Department