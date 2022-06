RIMINI (ITALPRESS) – Dal 2 al 5 giugno l’Istituto per il Credito Sportivo sarà presente a Rimini Wellness, la più grande manifestazione dedicata al fitness, al benessere e allo sport, per offrire un sostegno concreto e presentare le migliori soluzioni per il finanziamento all’impiantistica sportiva. Presso lo stand ICS, che si troverà nel padiglione D1 073, sono previsti una serie di incontri per esporre le opportunità finanziarie per l’impiantistica sportiva e l’acquisto di attrezzature e illustrare le agevolazioni per gli affiliati a Federazioni, discipline associate ed enti di promozione sportiva, grazie ai fondi Speciali di titolarità dello Stato in gestione separata presso l’Istituto, il fondo contributi negli interessi e il fondo di garanzia per l’impiantistica Sportiva. Saranno anche presentate anche le proposte sulle tematiche legate all’efficientamento energetico e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, grazie all’importante sinergia instaurata con il Coni Emilia-Romagna, verrà illustrato agli amministratori locali il Bando Sport Missione Comune 2022, una risposta tangibile alle necessità dell’impiantistica sportiva pubblica che prevede anche la possibilità di cofinanziamento di interventi legati al PNRR o al Bando Sport e Periferie. All’interno della kermesse, il 2 e 4 giugno, sono previste inoltre due tavole rotonde, in collaborazione con Anif EuroWellness, l’associazione che promuove i valori associativi tra i centri sportivi di tutta Italia per dare una voce univoca al mondo del fitness e del wellness. “La presenza dell’Istituto per il Credito sportivo a Rimini Wellness 2022 e a questi convegni – ha sottolineato il presidente ICS, Andrea Abodi – non è solo la risposta a un cortese invito, ma il riconoscimento, sincero, allo spirito di resilienza e propositività con il quale l’Anif e i suoi associati hanno saputo affrontare l’emergenza sanitaria e stanno affrontando questa ulteriore e drammatica crisi, con tutte le sue ripercussioni sociali e finanziarie. ‘Rimini Wellness’ è l’emblema di questa voglia di reagire, di ripartire, di rilanciare, con quello spirito di sano ottimismo che i padiglioni della Fiera sapranno infondere ai partecipanti che, sono certo, saranno numerosi. Nel ringraziare il presidente Durigon, non posso che parafrasare le sue parole: mettiamoci alle spalle questo brutto momento e ripartiamo con grande entusiasmo. Ci saranno nuove sfide, a partire da quella energetica che si sta mostrando in tutta la gravità; a questo proposito, posso assicurare che l’Istituto per il Credito Sportivo non farà mancare il sostegno concreto a un comparto strategico per il benessere del nostro Paese e per la qualità della vita dei e nei territori nei quali viviamo”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com