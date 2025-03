Università, Rocca “Con 35 mila borse garantito diritto allo studio”

ROMA (ITALPRESS) – “Avevamo assicurato che ci saremmo impegnati con tutte le nostre forze per rendere davvero effettivo il diritto allo studio per i nostri studenti. Tutti gli idonei che hanno fatto domanda, 35 mila ragazze e ragazze, riceveranno la loro borsa di studio. L’impegno di spesa è stato importante, circa 180 milioni di euro, grazie ad una collaborazione straordinaria con il ministro Anna Maria Bernini. Si tratta di una misura importante per sostenere le nostre intelligenze, consentire la libera espressione dei talenti negli Atenei del nostro territorio. Stiamo continuando a lavorare, insieme al presidente di Lazio DiSco, Simone Foglio, e all’Assessore Luisa Regimenti, per fronteggiare l’emergenza abitativa, un altro elemento che impedisce ai nostri studenti di dedicarsi con serenità al loro impegno universitario. Non li lasceremo soli, perché di loro il Lazio ha profondamente bisogno”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

-Foto Ipa/Agency-

(ITALPRESS).