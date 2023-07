Università di Palermo, Midiri “Il nostro futuro è green”

Un futuro sostenibile, rispettoso dell'ambiente. L'Università di Palermo ha avviato insieme a Top Network il progetto "FreeCO2". "Se non facciamo oggi interventi a tutto tondo rischiamo tra 50 anni di non poter più recuperare una situazione che è già molto complicata", dice in una intervista all'Italpress il rettore Massimo Midiri. "fsc/abr/gtr