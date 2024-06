MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente Andrea Sironi, ha confermato all’unanimità Francesco Billari come rettore dell’Università Bocconi. Il secondo mandato, a seguito della modifica dello statuto dello scorso febbraio, avrà durata triennale fino al 31 ottobre 2027.

Nel percorso di continuo rafforzamento della Bocconi come università europea leader nelle scienze sociali – è spiegato in una nota -, nel prossimo triennio Billari e la sua squadra rettorale saranno impegnati, in particolare, nel coordinare il Piano strategico dell’ateneo per il quinquennio 2026/30, inserendolo in una visione di lungo periodo del settore dell’università e della ricerca con attenzione ai trend demografici e socio-economici globali; creare un dipartimento nell’ambito delle scienze cognitive e comportamentali, che permetterà di completare la presenza dell’Università nelle scienze sociali di frontiera, con nuove alleanze e programmi formativi; sostenere la trasformazione digitale e l’uso dell’intelligenza artificiale nella didattica e nella ricerca sviluppando ulteriormente l’approccio basato sulla scienza computazionale e sui dati anche grazie a collaborazioni e legami con altre università e con le aziende; valorizzare le iniziative di terza missione e l’impatto sociale in Italia, in Europa e nel mondo, anche incoraggiando ulteriormente, valorizzando e riconoscendo la partecipazione degli studenti nelle diverse iniziative. La presenza culturale a Milano, con apertura alla città, dovrà essere ulteriormente consolidata, anche nell’ambito degli eventi principali che segnano la vita della comunità locale; lanciare una campagna di raccolta fondi con orizzonte 2030, basata sui pilastri dell’inclusione e del supporto degli studenti, della ricerca, della Faculty e del Campus, che coinvolga donatori individuali, corporate e fondazioni in tutto il mondo, facendo anche leva sulla comunità degli Alumni, anche attraverso grandi iniziative che favoriscano un ritorno sul Campus; continuare ad attrarre studenti di qualità dall’Italia, dall’Europa dal Mondo, rafforzando ulteriormente le politiche di inclusione ed espandendo le opportunità di residenza nei pressi del Campus. “Nel corso del primo mandato il rettore Billari ha accelerato sul ruolo della Bocconi come ascensore sociale e come istituzione che promuove concretamente l’inclusione e la diversità culturale e di genere”, ha dichiarato il presidente Sironi. “Il futuro della Bocconi continuerà a essere caratterizzato da queste linee guida oltre che dall’apertura internazionale e dallo sviluppo di una ricerca d’impatto e di un’esperienza didattica di qualità volta alla formazione di studenti a ‘prova di futurò”.

“Con tutte le componenti dell’università”, sottolinea il rettore Billari, “lavoreremo per predisporre il nuovo piano strategico che porterà la Bocconi a consolidare l’ambizione di impatto globale con la forte presenza locale. La nostra ricerca dovrà fare la differenza sull’economia e sulla società, sulle politiche e le istituzioni, cambiando le vite delle persone e contribuendo a cambiare il mondo”.

(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Università Bocconi