BERGAMO (ITALPRESS) – Edunext – Next Education Italia è un’iniziativa strategica per l’innovazione della formazione digitale a livello nazionale che coinvolge trentacinque Università e cinque Istituzioni Afam e che vede come partner l’Università degli studi di Bergamo. Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento di oltre 22 milioni di euro dal Ministero dell’Università e Ricerca, mira a realizzare un’offerta formativa digitale, inclusiva e flessibile. L’Università degli studi di Bergamo è parte di Edunext con l’obiettivo di integrare ulteriormente la propria offerta formativa digitale, facendo leva su una solida base accademica, al fine di favorire l’inclusione e l’accesso alla formazione superiore a una platea sempre più ampia di persone in una logica di formazione continua e specialistica indirizzata anche a fasce di età più adulte, oltre a rispondere ai bisogni manifestati da professionisti e imprese del territorio. L’offerta formativa proposta dagli Atenei di Edunext sarà prevalentemente online, con una forte personalizzazione della formazione grazie alla presenza di tutor e di sistemi di supporto all’apprendimento sia in presenza che online.

L’Università degli studi di Bergamo contribuirà ad Edunext con lo sviluppo di due progetti pilota per l’anno scolastico 2025-2026. Il primo riguarda la digitalizzazione del Master in Digital Business Development, corso post-laurea già esistente nell’offerta di SdM – Scuola di Alta Formazione dell’Università di Bergamo e diretto da Daniela Andreini, al fine di incontrare le esigenze di studenti lavoratori nel loro percorso di long-life learning. La seconda proposta didattica è l’istituzione di un corso di laurea magistrale interuniversitario volto a creare una figura professionale specializzata nella progettazione di contesti accessibili, reali e virtuali, capaci di garantire la piena inclusione e partecipazione alle persone con disabilità, lungo l’arco della vita. Il professionista che si intende formare avrà specifiche competenze sia nell’ambito umanistico che tecnologico. Data l’importanza della dimensione multidisciplinare, il gruppo di lavoro che si occuperà della progettazione di questa nuova laurea magistrale vedrà la partecipazione della prof.ssa Serenella Besio, delegata del Rettore alle politiche su disabilità e diversità, e di docenti di diverse aree disciplinari (pedagogiche, umanistiche, ingegneristiche, urbanistiche ed economiche). Infine, grazie alla partecipazione a Edunext, gli studenti dell’Università di Bergamo potranno sfruttare in modo mirato le potenzialità offerte dalla piattaforma tecnologica di supporto della Rete Edunext, compresi MOOCs, Open Badge e attività extra curriculari, mentre i docenti dell’Ateneo potranno partecipare alle attività di formazione sulle metodologie didattiche e usufruire di attività di supporto per l’utilizzo delle tecnologie digitali. Spiega il Rettore Sergio Cavalieri: “Edunext rappresenta un’opportunità strategica verso un futuro dell’istruzione superiore flessibile e inclusiva.

Intendiamo infatti continuare a sviluppare l’offerta di programmi digitali dedicati non solo a studenti universitari, ma anche a professionisti e imprese. L’offerta di programmi didattici digitali potrà essere ampliata anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione interuniversitaria, come la condivisione di insegnamenti fra Atenei partecipanti alla rete, l’attivazione di programmi didattici e corsi di laurea interuniversitari, lo sviluppo di progetti correlati al lifelong learning, iniziative di knowledge building e seminari dedicati alla digital education. Un’opportunità preziosa per rispondere a un reale bisogno del territorio di riferimento di UniBg”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Università di Bergamo