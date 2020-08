PALERMO (ITALPRESS) – A partire dall’anno accademico 2020/2021 è attivo presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Eccellenza certificato dal MUR, il nuovo Corso di studi magistrale in “Migrazioni, diritti, integrazione”, un percorso formativo specialistico sul fenomeno delle migrazioni umane nel mondo contemporaneo e sui problemi dell’integrazione dei migranti nella società.

Il Corso ha l’obiettivo di formare esperti dei fenomeni migratori e dei problemi dell’integrazione, con un elevato grado di conoscenza degli aspetti giuridici dei fenomeni stessi, in grado di collocare tali conoscenze nel più ampio contesto sociale, geo-storico ed economico.

“UniPa è tra i primi Atenei in Italia ad attivare un corso di studi su queste specifiche tematiche – sottolinea il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari – Il tema delle migrazioni e dei diritti è al centro del nostro impegno accademico, culturale e di ricerca nelle declinazioni più alte e significative”.

“Mi riferisco in primo luogo – ha aggiunto – alle attività del Centro di Ricerca Interdipartimentale Migrare che costituisce un osservatorio permanente di UniPa sulla condizione e sulla natura del migrare e dei migranti, con un approccio inclusivo e di dialogo, oltre che ad azioni concrete in tema di accoglienza, come la possibilità di agevolare il percorso di studio e di frequenza dei richiedenti asilo, realizzate dal nostro Ateneo. Con il corso in ‘Migrazioni, diritti, integrazionè l’Università di Palermo forma, con un percorso di studi di eccellenza, futuri laureati che potranno operare in un settore di grande importanza e attualità con conoscenze e competenze specialistiche di altissimo livello”.

“Il nuovo Corso di laurea magistrale Migrazioni, diritti, integrazione, è parte integrante del percorso del nostro Dipartimento, parte del Progetto di eccellenza premiato dal MUR, ed è per questo che siamo orgogliosi dell’istituzione di un Corso di Laurea Magistrale che ha pochi eguali in Italia”, commenta il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Aldo Schiavello. “Con l’istituzione di questo corso abbiamo voluto rispondere a specifiche richieste di formazione emerse dal confronto diretto con una serie di operatori pubblici e privati, nazionali e internazionali, che – sottolinea – hanno accompagnato il Dipartimento nella fase di progettazione. Ecco perchè metà degli insegnamenti sono in lingua inglese, la didattica punta allo studio dei casi pratici, e sono previsti un insegnamento di Legal Clinic e laboratori di progettazione europea e di comunicazione linguistica. Il biennio di studi ha l’obiettivo di formare figure professionali destinate ad operare a vari livelli nel vasto campo della governance delle migrazioni, dell’accoglienza e dell’integrazione”.

