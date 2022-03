ROMA (ITALPRESS) – L’Università di Roma UnitelmaSapienza protagonista nella gara di solidarietà “generosamente avviata dal sistema accademico italiano”. Nel quadro delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, si legge in una nota, UnitelmaSapienza metterà a disposizione degli studenti ucraini l’iscrizione gratuita a due Corsi di Italiano di base per stranieri: livelli A1 e A2 del QCER, Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

L’iscrizione, sottolinea la nota, avverrà tramite un canale semplificato per assicurare un accesso veloce e facilitato. I corsi verranno replicati su una pagina Moodle dedicata, in cui saranno inserite in lingua ucraina tutte le informazioni relative alla didattica. Sarà inoltre disponibile, per chi frequenta, un mediatore culturale di nazionalità ucraina che provvederà a interloquire con i partecipanti per qualsiasi loro necessità relativa al corso.

Il Consiglio di Amministrazione di UnitelmaSapienza ha esteso inoltre agli studenti ucraini l’iniziativa “Non fermarti, con UnitelmaSapienza vai a 1.000!” che prevede l’iscrizione gratuita ai Corsi di studio e ai Master dell’Università. Ulteriori attività e progetti saranno rivolti a dottorandi, ricercatori e docenti ucraini, potenziando anche l’Erasmus+ già in atto con la Yaroslav Mudryi National Law University di Kharkiv.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com