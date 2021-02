BOLOGNA (ITALPRESS) – UnipolSai Assicurazioni nuovamente official sponsor di Ducati Corse nel Mondiale MotoGP 2021 al via il prossimo 28 marzo a Losail in Qatar. Grazie all’accordo con il Ducati Team, il brand UnipolSai sarà visibile sulla coda delle due rosse di Borgo Panigale portate in pista quest’anno da una nuova coppia di piloti: l’australiano Jack Miller e l’italiano Francesco Bagnaia. “Il marchio – sottolinea una nota – sarà presente anche sulle tute dei piloti, sui loro cappellini, sulle divise del Team e su diversi altri materiali Ducati Corse previsti all’interno del paddock per ognuna delle 19 gare in programma e per i test ufficiali”. “Siamo alla quinta stagione consecutiva ‘in sellà alle Desmosedici GP del Ducati Team – il commento del direttore Corporate Communication e Media Relations del Gruppo Unipol, Vittorio Verdone -. Questo dimostra l’attaccamento di UnipolSai a Ducati Corse e la condivisone di valori, passione e attitudine all’innovazione che da sempre contraddistinguono entrambi, per essere sempre un passo avanti”.

“La nostra partnership con UnipolSai dura con reciproca soddisfazione ormai da cinque anni, a dimostrazione del rapporto di fiducia che lega queste due importanti realtà italiane. La nuova affascinante sfida che stiamo per affrontare vedrà le nostre moto e i nostri piloti portare ancora una volta in pista il marchio UnipolSai con l’obiettivo di essere i protagonisti del campionato MotoGP 2021”, ha concluso Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse.

(ITALPRESS).