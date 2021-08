PALERMO (ITALPRESS) – Palermo ricorda Paolo Giaccone, il medico legale ucciso nel 1982 dalla mano della mafia per aver detto “no” alla richiesta di un boss di falsificare un referto. Nel trentanovesimo anniversario dal suo assassinio, nei viali del Policlinico (che ora porta il suo nome) l’11 agosto del 1982, davanti al cippo posto in sua memoria si è tenuta la cerimonia in ricordo di Giaccone e del suo insegnamento che è ancora pienamente valido. Quello di lavorare con rettitudine morale, saper dire no alla criminalità, adempiere alla “missione” richiesta dalla propria professione, senza cedere alle pressioni e puntando sempre e soltanto a svolgere al meglio – e normalmente – il proprio lavoro, decidendo, e non era scelta facile all’epoca, di non piegarsi alla mafia. Il luminare della medicina legale e di medicina forense, all’epoca 53enne, fu uno dei caduti nelle drammatiche estati di sangue nel capoluogo siciliano. Alla presenza delle più alte cariche locali a livello istituzionale, accademico e militare, per ricordare la figura di Giaccone hanno preso la parola il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, il vicesindaco di Palermo, Fabio Giambrone e il vicequestore di Palermo Andrea Lo Iacono. Presente alla commemorazione anche il nuovo Rettore di Palermo, Massimo Midiri, in una delle prime uscite ufficiali. “Quello di Giaccone – ha detto il neo Rettore – è un messaggio che gli è costato la vita, ma che ha lasciato un segnale profondo. I nostri ragazzi sanno di vivere in un Policlinico a lui intestato, e quando facciamo le cerimonie di laurea leggiamo una nota scritta da lui pochi mesi prima di morire, in cui si ribadiva la responsabilità legale del medico in qualunque momento e che il medico rappresenta un pubblico ufficiale che incarna la funzione del rispetto delle norme. E’ un messaggio profondo – ha aggiunto Midiri – che tutt’oggi si celebra nel tentativo di insegnare ai più piccoli come la legalità sia il principio fondante della società civile”.

(ITALPRESS).