La Vucciria torna a casa. La tela di Renato

Guttuso, dipinta nell’arco di alcuni mesi nel 1974, e’ stata

inserita in una location nuova di zecca a Palazzo Steri, sede del

rettorato dell’Universita’ degli Studi di Palermo e sara’ aperta a

partire dal 5 giugno. Una stanza che fa immergere chi guarda la

tela in un ambiente che rilascia energia e forti emozioni, col

dipinto che cambia luci per mostrare angoli e sfaccettature nel

dettaglio. “Quello di oggi e’ un momento molto atteso – ha detto

il Rettore Fabrizio Micari – e’ una grande emozione la Vucciria

torna a casa dopo dei giri importanti. E’ stata al Quirinale, a

Montecitorio e adesso siamo felici di riproporla alla citta’. E’

un completamento per tutto il palazzo, la Vucciria e’ la

quotidianita’, la Palermo di oggi con i suoi colori e i suoi

contrasti”. L’allestimento ad hoc per la tela e’ stato realizzato

da Marco Carapezza, Paolo Inglese e Maria Concetta Di Natale. “Finalmente la Vucciria ha una musealizzazione importante,

dedicata ad un solo quadro, il che e’ un po’ un unicum – ha

spiegato Carapezza – e’ difficile che un singolo quadro venga

adottato dalla citta’, per i cittadini rappresenta la citta’”.

“C’e’ voglia di fare tanta Vucciria dopo il lockdown – ha

proseguito Inglese – riportare questo quadro qui forse ha anche

questo significato: riportare all’allegria dei colori. La Vucciria

e’ molto piu’ di un quadro palermitano, rappresenta una vita

popolare meravigliosa e la capacita’ e la voglia di stare insieme

come avviene ed e’ sempre avvenuto nei mercati siciliani. La

Vucciria e’ l’archetipo del mercato siciliano e dei mercati

mediterranei”.