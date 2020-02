Il rapporto dell’Unicef “Un futuro per i bambini del mondo”, rileva che la salute e il futuro di ogni bambino e adolescente in tutto il mondo sono immediatamente minacciati dal degrado ecologico, dai cambiamenti climatici e dalle pratiche di marketing di sfruttamento che spingono fast food, bevande zuccherate, alcol e tabacco pesantemente lavorati a bambini. “Nonostante i miglioramenti della salute dei bambini e degli adolescenti negli ultimi 20 anni, i progressi si sono arrestati e sono destinati a invertire”, ha dichiarato l’ex primo ministro della Nuova Zelanda e copresidente della Commissione, Helen Clark. “È stato stimato che circa 250 milioni di bambini di età inferiore ai cinque anni nei paesi a basso e medio reddito sono a rischio di non raggiungere il loro potenziale di sviluppo, sulla base di misure proxy di arresto della crescita e povertà. Ma ancora più preoccupante, ogni bambino in tutto il mondo deve ora affrontare minacce esistenziali dovute ai cambiamenti climatici e alle pressioni commerciali. “I paesi devono rivedere il loro approccio alla salute dei bambini e degli adolescenti, per garantire che non solo prendiamo cura dei nostri figli oggi, ma proteggiamo il mondo che erediteranno in futuro”, ha aggiunto. Il rapporto include un nuovo indice globale di 180 paesi, confrontando le prestazioni sulla crescita dei bambini, comprese le misure di sopravvivenza e benessere dei bambini, come la salute, l’istruzione e l’alimentazione; sostenibilità, con un proxy per le emissioni di gas a effetto serra e equità o divari di reddito. Secondo il rapporto, mentre i paesi più poveri devono fare di più per sostenere la capacità dei propri figli di vivere una vita sana, le eccessive emissioni di carbonio – sproporzionatamente dai paesi più ricchi – minacciano il futuro di tutti i bambini. Se entro il 2100 il riscaldamento globale superasse i 4 ° C in linea con le attuali proiezioni, ciò porterebbe a devastanti conseguenze sulla salute per i bambini, a causa dell’innalzamento dei livelli degli oceani, delle ondate di calore, della proliferazione di malattie come la malaria e la dengue e la malnutrizione. L’indice mostra che i bambini in Norvegia, Repubblica di Corea e Paesi Bassi hanno le migliori possibilità di sopravvivenza e benessere, mentre i bambini nella Repubblica Centrafricana, Ciad, Somalia, Niger e Mali devono affrontare le peggiori probabilità. Tuttavia, quando gli autori hanno preso in considerazione le emissioni pro capite di CO2, i principali paesi sono rimasti indietro: la Norvegia si è classificata 156, la Repubblica di Corea 166 e i Paesi Bassi 160. Ognuno dei tre emette il 210% in più di CO2 pro capite rispetto al loro obiettivo del 2030. Gli Stati Uniti d’America (USA), l’Australia e l’Arabia Saudita sono tra i dieci peggiori emettitori. “Più di 2 miliardi di persone vivono in paesi in cui lo sviluppo è ostacolato da crisi umanitarie, conflitti e catastrofi naturali, problemi sempre più legati ai cambiamenti climatici”, ha affermato il ministro Awa Coll-Seck del Senegal, copresidente della Commissione. “Mentre alcuni dei paesi più poveri hanno tra le più basse emissioni di CO2, molti sono esposti agli impatti più duri di un clima in rapido cambiamento. La promozione di condizioni migliori oggi affinché i bambini sopravvivano e prosperino a livello nazionale non deve comportare costi per erodere il futuro dei bambini a livello globale”. Gli unici paesi sulla buona strada per battere gli obiettivi pro capite di emissioni di CO2 entro il 2030, pur eseguendo in modo equo (tra i primi 70) le misure per la crescita infantile sono: Albania, Armenia, Grenada, Giordania, Moldavia, Sri Lanka, Tunisia, Uruguay e Vietnam. Il rapporto evidenzia anche la distinta minaccia rappresentata per i bambini dal marketing dannoso. Le prove suggeriscono che i bambini in alcuni paesi vedono fino a 30.000 annunci pubblicitari in televisione da soli in un solo anno, mentre l’esposizione dei giovani agli annunci di vaping (sigarette elettroniche) è aumentata di oltre il 250% negli Stati Uniti in due anni, raggiungendo oltre 24 milioni giovani. Il professor Anthony Costello, uno degli autori della Commissione, ha dichiarato: “L’autoregolamentazione dell’industria è fallita. Studi in Australia, Canada, Messico, Nuova Zelanda e Stati Uniti – tra gli altri – hanno dimostrato che l’autoregolamentazione non ha ostacolato la capacità commerciale di fare pubblicità ai bambini. Ad esempio, nonostante l’industria abbia sottoscritto l’autoregolamentazione in Australia, i telespettatori di bambini e adolescenti sono stati ancora esposti a 51 milioni di pubblicità di alcolici durante un solo anno di calcio, cricket e rugby televisivi. E la realtà potrebbe essere ancora peggiore: abbiamo pochi fatti e cifre sull’enorme espansione della pubblicità sui social media e degli algoritmi rivolti ai nostri figli”. L’esposizione dei bambini alla commercializzazione di cibo spazzatura e bevande zuccherate è associata all’acquisto di cibi non sani, sovrappeso e obesità, che collega il marketing predatorio all’allarmante aumento dell’obesità infantile. Il numero di bambini e adolescenti obesi è aumentato da 11 milioni nel 1975 a 124 milioni nel 2016, con un aumento di 11 volte, con terribili costi individuali e sociali.

(ITALPRESS).