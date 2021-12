ROMA (ITALPRESS) – Weekend in campo per i calciatori dei campionati giovanili della Figc. Nell’Under 18 A-B, per l’ultima giornata di campionato dell’anno, la capolista Spal con 26 punti giocherà in casa contro il Torino, terzo in classifica. I ferraresi, però, hanno una gara in più dell’Inter, al secondo posto con 24 punti, che se la vedrà in trasferta contro la Lazio. E poi la Roma che, sempre con 24 punti, ha ben due gare da recuperare e giocherà il posticipo di martedì in casa contro il Genoa.

Under 17 A-B: Nel girone A, il Genoa capoclassifica con 25 punti giocherà sul campo del Torino e Fiorentina e Samp, a 23, saranno pronte ad approfittare di un eventuale passo falso. Nel girone B, la capolista Inter che vola con 31 punti riceverà in casa l’Hellas Verona. Il Milan, che segue con 28 punti, affronterà la trasferta di Cittadella. L’Atalanta, terza, giocherà contro il Cagliari ultimo in classifica. Nel girone C, grande bagarre in testa: la Roma, con 27 punti, riceverà il Perugia mentre la Lazio, a 26, giocherà in posticipo sul campo della Ternana. Il Lecce, terzo con 25 punti, osserverà un turno di riposo e il Benevento, con 24, tenterà il sorpasso chiedendo strada alla Salernitana.

Under 15 A-B. Nel girone A, il Torino primo con 19 punti giocherà in casa contro il Genoa mentre il Cagliari, con un punto in meno, riceverà il Monza. Nel girone B, le due capolista Atalanta e Milan, a 19 punti, si daranno battaglia a distanza affrontando le trasferte di Brescia e Cittadella. Nel gruppo C, la Fiorentina capolista a 22 punti se la vedrà nel derby contro il Pisa mentre l’Empoli, con 18 punti, va ad Ascoli. Infine, girone D con il derby tra Roma, seconda con 16 punti, e il Frosinone appena davanti con 17. Anche il Benevento è primo con 17 punti: i campani se la vedranno contro la Lazio sotto soltanto di due.

