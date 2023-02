Una voce per San Marino, Pedini Amati “Artisti da tutto il mondo”

Si terrà il 25 febbraio la finalissima di "Una voce per San Marino", in cui verrà decretato il rappresentante del Titano all'Eurovision. "È una manifestazione che ha attirato moltissimi artisti da tutto il mondo ", ha detto il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, nel corso della presentazione dell'evento a Milano, xh7/mgg/gsl