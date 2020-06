Una settimana vacanza gratis in E.Romagna per medici e infermieri volontari

"Una settimana di vacanza in Emilia-Romagna per i circa 200 medici e infermieri volontari che, durante l’emergenza Coronavirus, hanno deciso di venire da altre parti d’Italia a darci una mano nei nostri ospedali". E' quanto annuncia il governatore Stefano Bonaccini in un video su facebook. "Anche così - aggiunge - vogliamo dire grazie a questi professionisti e operatori sanitari". mgg