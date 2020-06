Un sound-brand per banca Ifis

A 37 anni dalla sua fondazione, Banca Ifis cambia volto, proponendo una nuova immagine e dotandosi, per la prima volta nella storia del settore bancario italiano, anche di un'identità sonora. Validato da test neuroscientifici, il nuovo sound-brand dell'istituto è un'armonia diffusa e riconoscibile, che darà più forza al marchio e accompagnerà da oggi l'immagine della banca. La scelta grafica è quella di allineare il carattere e l'espressione del brand ai nuovi obiettivi di business. Alla rinnovata geometria del nome viene abbinato il digital bloom, un segno in evoluzione pensato per accogliere il futuro nel rispetto della tradizione. abr/mrv/red