Un “silenziatore” molecolare nasconde la leucemia

In quasi la metà dei casi di recidiva dopo trapianto di midollo osseo, ciò che permette alle cellule della leucemia mieloide acuta di sfuggire al controllo immunitario non è una mutazione nella loro sequenza di DNA, ma una modifica epigenetica. Ricercatori dell’Ospedale San Raffaele hanno ora scoperto come invertire il processo. col/sat/gtr