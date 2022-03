Un pianista siciliano accoglie i profughi ucraini in Polonia

Ha scelto le note di "Here comes the sun" dei Beatles per accogliere i profughi ucraini. David Martello, un giovane pianista di origini siciliane, è arrivato dalla Germania, dove ormai vive da anni, con il suo pianoforte per dare il benvenuto a chi scappa dalla guerra in Ucraina. ror/sat/red