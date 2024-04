Un nuovo sistema di droni per prevenire malattie delle piante

Un nuovo sistema di droni per prevenire malattie delle piante

BARI (ITALPRESS) - Una piattaforma che raccoglie i dati inviati da droni, satelliti, radar e sensori di campo per prevenire le malattie che minacciano le produzioni ortofrutticole. Nasce così AGREED, il nuovo sistema europeo d'avanguardia realizzato dall'italiana Corvallis, società del Gruppo Tinexta, in collaborazione con CIHEAM Bari e altri partner europei. L'esigenza degli operatori agricoli è quella di individuare e prevedere l'insorgere di fitopatologie, come funghi, virus, batteri e altri organismi, che compromettono i raccolti di frutta e verdura. f06/mgg/mrv