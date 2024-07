ROMA (ITALPRESS) – Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da diversi avvenimenti che hanno cambiato la quotidianità e le abitudini degli italiani sotto diversi aspetti. Dalla pandemia allo scoppio delle guerre ai confini dell’Europa, fino agli scenari politici nazionali ed internazionali. Nel complesso, in tutto questo contesto, 1 italiano su 3 dichiara, ad oggi, di sentirsi meno sicuro rispetto al passato, secondo quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research. Una sensazione di insicurezza che si registra maggiormente nelle aree del Nord Est e tra la popolazione più anziana, seguita da quella dei giovani adulti tra i 25 e i 44 anni che si ritrovano ad affrontare le prime problematiche legate a lavoro, casa, famiglia e tutto ciò che riguarda i progetti futuri. Per quasi un altro terzo di italiani, invece, la situazione è rimasta invariata rispetto al passato e non percepiscono cambiamenti in termini di sicurezza, questo soprattutto tra i più giovani che hanno raggiunto la maturità in questo particolare scenario internazionale.

Nel complesso, la percezione di insicurezza arriva dal contesto socio-politico generale: le guerre, l’aumento della criminalità, le crisi economiche e gli scenari politici e di Governo sono gli argomenti che maggiormente creano incertezza tra la popolazione.

Il sondaggio di Euromedia Research è stato realizzato il 21/06/2024 con metodologia CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

