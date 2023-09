Un corto con Enzo Miccio per raccontare l’angioedema ereditario

ROMA (ITALPRESS) - Un viaggio in auto da Milano a Roma per cambiare la narrazione di una malattia rara e poco conosciuta: l'angioedema ereditario. Tutto nasce dall'incontro tra Enzo Miccio, conduttore televisivo alle prese con un blocco creativo e la sua amica Chiara, con un giovane attore, Gaetano, che li trascina in un'avventura on the road. È la storia raccontata nel cortometraggio "Tutto il tempo del mondo", un viaggio che apre la porta della conoscenza per entrare nella realtà di chi convive con questa patologia. Il corto è il fulcro della campagna di sensibilizzazione "Destinazione Posso - Il mio viaggio con l'angioedema ereditario" promossa da Takeda Italia con il patrocinio di A.A.E.E. - Associazione volontaria per l'angioedema ereditario ed altre forme rare di angioedema, ITACA - Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema e UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare. xl3/mgg/gsl