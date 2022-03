Un corso di laurea per i nuovi professionisti della montagna

Un corso di laurea per dare un futuro alle nostre montagne. A proporlo è Unimont, il Polo dell'Università degli studi di Milano nelle Alpi. Per preparare i nuovi professionisti della montagna, rendendoli capaci di valorizzarne le specificità, nasce così un nuovo Corso di Laurea Magistrale in Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas. fsc/abr/