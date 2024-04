A Washington manifestazione contro l’abolizione del diritto all’aborto

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - A poco meno di due anni dall’annullamento del diritto costituzionale all’aborto, la Corte Suprema degli Stati Uniti è chiamata a valutare fino a che punto i divieti statali possono estendersi alle donne in situazioni di emergenza medica. Durante la riunione i giudici si ritrovano anche a valutare il caso dell’Idaho, Stato in cui un severo divieto di aborto è entrato in vigore dopo la discussa decisione risalente al 2022. Il caso è arrivato alla corte Suprema tra le proteste di centinaia di manifestanti. xp6/sat/gtr