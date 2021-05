Un “bosco” su un terrazzo di Milano

Radioimmaginaria ha realizzato, con Istituto Ganassini, un “bosco” su un terrazzo di Milano come simbolo della natura che si riappropria dei suoi spazi, della scuola che riparte dopo il Covid e presenta “The Green Defender” un osservatorio per i ragazzi che vogliono diventare “avvocati” di specie viventi che non sono in grado di difendersi da sole. abr/gtr