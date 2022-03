ROMA (ITALPRESS) – Incrementare la competitività di micro, piccole e medie imprese commerciali per valorizzare i territori del Lazio e migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini. Questo è lo scopo dell’avviso regionale da 15 milioni di euro, rivolto ai Comuni del Lazio e ai Municipi di Roma Capitale per favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento delle Reti di imprese tra attività economiche su strada. E’ stato presentato stamattina in una conferenza stampa alla libreria Eli di Roma alla presenza dell’assessore regionale allo sviluppo economico Paolo Orneli, dell’assessora alle attività produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli e del presidente di Regione Lazio Nicola Zingaretti il bando per favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento delle reti di imprese tra attività economiche su strada.

Il nuovo bando intende incrementare la competitività di micro, piccole e medie imprese commerciali per valorizzare i territori del Lazio. Le reti consistono nell’aggregazione di attività economiche su strada, costituite con l’obiettivo di potenziarne la competitività favorire uno sviluppo territoriale sostenibile.

La Rete di imprese sarà proposta da un promotore che individuerà i possibili partecipanti ed elaborerà un progetto di sviluppo.

I partecipanti potranno associarsi in forma giuridica societaria, consortile, come contratto di Rete o come associazione, da almeno 20 attività economiche facenti parte della Rete. Il programma di rete dovrà essere approvato dai Comuni del Lazio o dai Municipi di Roma Capitale, territorialmente interessati, che saranno responsabili della sostenibilità nel tempo del progetto e dell’utilizzo del finanziamento regionale, della certificazione e della rendicontazione della spesa.

Il finanziamento massimo erogabile per ciascun programma di Rete sarà pari a 100mila euro, che verrà suddiviso in tre acconti rispettivamente del 30% il primo, del 60% il secondo che sarà concesso dietro rendicontazione intermedia delle spese sostenute e del 10% a saldo con rendicontazione delle spese complessive.

Le reti potranno essere o territoriali oppure di filiera con la presenza di una molteplicità di attività economiche su strada appartenenti alla medesima specializzazione merceologica.

Un Comune potrà contenere più di una Rete di filiera e più di una Rete territoriale. Gli interventi dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

Le domande possono essere presentate da oggi fino alle 24:00 del 30 giugno 2022.

“Ci rivolgiamo e parliamo oggi a negozi di vicinato, attività sportive e turistiche. Il bando si rivolge ai comuni di Roma e progetti possono riguardare una vasta gamma di interventi: dagli arredi urbani al marketing territoriale, ma anche ‘strade del commerciò oppure le cosiddette filiere”, ha spiegato in conferenza stampa l’assessore Paolo Orneli. “Abbiamo già finanziato 150 progetti con lo scorso bando: i fondi hanno toccato 7000 imprese in 9 municipi di Roma e, complessivamente, 145 Comuni del Lazio. Oggi vogliamo rilanciare la funzione insostituibile degli esercizi di vicinato”, ha concluso Orneli.

Per Monica Lucarelli, assessore attività produttive di Roma Capitale “è importante lavorare insieme e la collaborazione frutto del partenariato pubblico privato”. “Bisogna ritrovare un modo diverso per operare e lavorare e noi per questo abbiamo anche avviato un dialogo con le associazioni di categoria. Dal dialogo e confronto possono nascere cose importanti”, ha concluso Lucarelli.

Per il presidente Nicola Zingaretti. “Questo bando è una grandissima opportunità, ma mai come ora intorno alle opportunità è necessario che si unisca un pezzo del territorio”, ha spiegato. “Abbiamo visto come è stato virtuoso non semplicemente erogare delle risorse ma mettere a disposizione 15 mln di euro per stimolare il cambiamento di un territorio con il vecchio bando; a maggior ragione questo è importante farlo adesso dopo il Covid. Perchè le luci accese di un’attività commerciale sono un presidio sociale, di sicurezza e di umanità”, ha aggiunto ancora. “Sono sicuro che ci sarà una grande campagna civile attorno a questo bando che migliorerà la qualità della vita dei quartieri e dei Comuni. Bisogna fare squadra perchè bandi come questo sono bandi del coraggio, della passione, della speranza e della voglia di rimettersi in piedi”, ha concluso Zingaretti.

(ITALPRESS).

