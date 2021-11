Umberto Petricca entra nella compagine azionaria di Banca del Fucino

Umberto Petricca entra a far parte della compagine azionaria della Banca del Fucino con una quota rilevante. Nato a Paganica in Abruzzo, Petricca è emigrato giovanissimo in America Latina dove è diventato un imprenditore di successo nel campo delle infrastrutture. sfe/fsc/red