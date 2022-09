LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – È morta all’età di 96 anni la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Questo l’annuncio sul sito della Royal Family: “La Regina è morta in pace a Balmoral, questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e ritorneranno a Londra domani”. Bandiere a mezz’asta e listate a lutto. Minuto di silenzio alla Bbc che ha confermato la notizia, con in sottofondo “God save the Queen”. L’emittente ha annunciato una programmazione straordinaria a seguito della notizia della morte della regina. Il nuovo re del Regno Unito sarà noto con il nome di “Carlo III”. Lo ha confermato Clarence House, dopo che la premier britannica Liz Truss lo aveva appellato così nel suo discorso alla Nazione.

Dopo il comunicato ufficiale dell’8 settembre mattina da parte di Buckingham Palace che annunciava che la monarca era stata messo sotto controllo medico per un peggioramento delle sue condizioni di salute, tutto quello che è successo nelle successive cinque ore ha fatto capire che la Regina era in condizioni disperate. L’arrivo dei componenti della famiglia reale a Balmoral, la residenza estiva in Scozia, dove Elisabetta si era trasferita da alcuni mesi, fa infatti parte del protocollo Unicorn, ovvero i passi da seguire in caso di morte della sovrana in quella sede. Adesso la salma resterà in Scozia per alcuni giorni, seguendo le procedure del D-Days Countdown, che culminerà con il D-Day+10, giorno del funerale. Le esequie si terranno a Westminster. Sabato 10 settembre la bara della Regina sarà portata a Holyroodhouse, il palazzo del parlamento scozzese, a Edimburgo, per permettere ai sudditi del nord di rendere omaggio alla salma. Il giorno dopo sarà spostata nella cattedrale di St. Giles, per poi partire lunedì 12, nottetempo, con il treno reale alla volta di Londra. Il treno fermerà nella stazione di St Pancras e il giorno dopo il feretro arriverà nel palazzo reale di Buckingham Palace, dove resterà fino al giorno del funerale. Appena due giorni fa la regina aveva accolto il nuovo primo ministro britannico Liz Truss, come da tradizione, e sebbebe si aiutasse con un bastone per camminare le sue condizioni di salute sembravano buone. Subito dopo l’annuncio della morte, sul profilo Twitter della Royal Family è apparsa per la prima volta la diciture “The King” riferendosi a Carlo, che arriva sul trono d’Inghilterra all’eta di 73 anni. Tutta la famiglia si è riunità attorno al capezzale di Elisabetta, con l’eccezione di Meghan Markle, moglie di Harry, che non ha accompagnato il marito e nipote della Regina. Un gesto che certamente farà riempire pagine e pagine sui tabloid. Ma non è questo il momento del gossip reale, non nelle ore successive alla morte del monarca inglese più longevo della storia della Corona.

La salute di Elisabetta si è progressivamente aggravata dopo la morte dell’amato consorte Filippo, morto il 9 aprile del 2021. Elisabetta lascia un paese che versa in questo momento in una situazione difficile, con il costo della vita salito alle stelle negli ultimi mesi, un cambio della guardia al governo complesso sia per i conservatori che per la nazione intera. La Scozia spinge per un nuovo referendum, le conseguenze della Brexit si stanno facendo sentire in maniera pesante, la situazione con l’Irlanda del Nord è ancora tesa. Dopo il funerale, che sarà un evento che porterà a Londra tutti i capi di stato del mondo e milioni di persone, inizierà il protocollo per l’incoronazione di Carlo.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la scomparsa della regina Elisabetta II. “La Regina Elisabetta è stata protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant’anni. Ha rappresentato il Regno Unito e il Commonwealth con equilibrio, saggezza, rispetto delle istituzioni e della democrazia – afferma Draghi -. È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo. Ha garantito stabilità nei momenti di crisi e ha saputo tener vivo il valore della tradizione in una società in costante e profonda evoluzione. Il suo spirito di servizio, la sua dedizione al Regno Unito e al Commonwealth, la profonda dignità con cui ha ricoperto la sua carica per un periodo così lungo sono state una fonte incessante di ammirazione per generazioni. Alla Famiglia Reale, ai Governi e a tutti i cittadini del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth, le più sentite condoglianze”.

