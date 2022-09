Uila, Mantegazza “Il Congresso rinnova l’impegno per i lavoratori”

"Abbiamo chiuso un quadriennio straordinario per la Uila, e abbiamo proposte importanti da portare avanti, in un momento complicato per il Paese". Lo ha detto il segretario generale della Uila, Stefano Mantegazza, a margine del VII Congresso del sindacato. xi2/sat/gtr